美國新一輪救市法案談判持續進行　麥康奈爾：或難以在大選前推出

美國總統特朗普（Donald Trump）10月9日於Twitter留言，呼籲華府與國會盡快就新一輪刺激經濟法案達成協議。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）同日表示會與財長姆努欽（Steven Mnuchin）繼續談判，但參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）認為，雙方可能在11月3日大選過後才達成協議。

特朗普稱疫情舒緩法案談判正在進行，雙方應該豁出去，並期望新法案比民主或共和黨現時提出的規模更大。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則表示，談判過程正面，大家的分歧已經收窄。

美聯社引述共和黨消息人士報道，白宮提出新方案涉及1.8萬億美元（下同），當中包括將各州份及地方經濟援助的關鍵部分由原本的2500億元加碼至最少3000億元。

Covid Relief Negotiations are moving along. Go Big! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020

佩洛西接受訪問時則表示，希望可以盡快與姆努欽取得共識，但強調向各州份及地方政府的援助金應優先用於支付醫護、警方及其他救援人員的薪金。她最近提出的方案涉及2.2萬億元，但上調商業稅的要求則不獲共和黨支持。

佩洛西及姆努欽已經連續三天就新一輪救市方案進行談判，但麥康奈爾認為，談判與大選非常接近，而且雙方在協議上的分歧仍然嚴重，因此對國會能否在選舉日前夕通過法案抱懷疑態度。