白宮國會恢復刺激經濟法案談判　佩洛西拒絕僅拆件援助航空業

美國白宮和國會對於新一輪刺激經濟法案有分歧，雙方一直爭持不下，總統特朗普（Donald Trump）甚至一度叫停談判。財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）10月8日通話恢復談判，後者表明如果沒有制定全面法案，拆件單一援助航空業的立法不會通過國會。

佩洛西出席每周記者會時表示，如果沒有較大規模的法案，不會有單一法案援助航空業。她接受彭博電視台（Bloomberg TV）訪問，有信心就援助金額跟姆努欽達成協議，提到有清晰的理解，表明不接受只有單一的航空業法案，但指兩者金額不一定要相同。

佩洛西和姆努欽當日稍後通話40分鐘。佩洛西的副幕僚長哈米爾（Drew Hammill）表示，二人短時間內就全面法案達成協議的前景，姆努欽表明總統有意達成有關協議。白宮發言人法拉（Alyssa Farah）卻指，特朗普想通過「瘦身版」的法案。

圖為2020年10月8日，美國眾議院議長佩洛西於國會山莊會見記者。（AP）

白宮和民主黨因為刺激經濟法案金額有分歧，前者提出1.6萬億美元的法案，後者開價2.2億美元。特朗普一度叫停談判，要求押後至大選以後繼續，不過當晚隨即改口。