英軍禁SAS成員使用TikTok　憂慮遭中國盜取行動數據

短片分享社交應用程式TikTok的安全問題成為各地最近的一個關注問題，有英國傳媒報道，英軍以擔心中國間諜可能會利用TikTok收集情報為由，下令特別空勤團（SAS）的士兵禁止使用TikTok。

英國《太陽報》10月8日引述消息人士報道，軍方高層警吿，中國的情報部門可能從SAS成員在TikTok上的片段收集數據，包括他們的面部特徵和位置訊息等內容，以識別他們的身份並收集其有關任務的情報。

消息人士稱，軍方提醒士兵注意網絡安全問題，稱他們不應該擁有TikTok賬戶或發布TikTok片段。 當局憂慮SAS士兵在放假回家的工餘時間製作和分享TikTok片段，但如果他們長時間沒有上線，那可能反映他們正在執行任務。

目前未有SAS成員在任務期間於TikTok拍片，而英軍關於社交媒體的指引則提到，網絡空間的任何東西都不能被視為私隱，即使是受限制的個人資料亦能被存取。

巴基斯坦正式封殺TikTok

另外，巴基斯坦電訊管理局（PTA）以TikTok未過濾掉「不道德和不雅的」內容為由，下令封殺該應用程式。

PTA的聲明指，當局已反覆要求TikTok建立有效機制，控制非法的「不道德內容」、遵從巴基斯坦當局的指示，但對方沒完全遵守有關要求，因此決定在當地禁用TikTok。PTA強調，如果TikTok能夠建立一個令當局滿意的管理機制，就會重新審視該決定。

巴基斯坦傳媒其後報道，聲明公開後不久，用戶在應用程式商店搜尋TikTok時，僅顯示出一個空白界面，顯示TikTok已無法下載。