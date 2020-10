美國司法部10月8日入稟華盛頓聯邦巡迴上訴法院,挑戰較早時一名法官阻止華府封殺TikTok的裁決。

美國一名法官在9月底頒布臨時禁制令,阻止總統特朗普(Donald Trump)禁止蘋果公司及Google在應用程式商店提供新版TikTok的決定。

華府認為TikTok可能收集1億名美國用戶的個人資料,再轉交予中國政府,因此要求TikTok的母公司字節跳動出售美國的業務,而且亦需要經過美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)的審視。

目前甲骨文(Oracle)及沃爾瑪(Walmart)正與字節跳動商討成立TikTok Global,專注於該應用程式的美國業務。不過雙方在新公司主要擁有權問題上出現分歧,字節跳動亦指出售協議須獲得中國政府批准才正式生效。