【孟晚舟引渡案】加拿大法院駁回查看引渡案機密文件要求

加拿大法院10月9日維持原判，駁回華為副董事長孟晚舟申請查看其引渡案相關機密文件的要求。

孟晚舟8月向卑詩省最高法院上訴，希望法官下令加拿大政府向她的律師披露2018年12月因接到美國方面要求，在温哥華機場拘留她的相關文件。加拿大政府當時表示，公開這些文件將違反加拿大與客戶和第三方簽訂的保密協議。

有關文件包括加拿大和美國當局之間的電子郵件，孟晚舟的律師希望以此支持他們有關美加兩國侵犯孟晚舟權利的論點。孟晚舟當時自己被加拿大非法拘留，因此認為法院應駁回引渡案件。

加拿大司法部長拉邁蒂（David Lametti）已經向孟晚舟的律師遞交部分要求的文件，但拒絕遞交其他具有律師-委託人和訴訟特權的保密文件。當地最高法院副首席法官霍爾姆斯（Heather Holmes）9日作出判決，裁定當局無須向孟晚舟的律師提供屬於法律特權的大部分文件。

加拿大司法部在聲明中表示，霍爾姆斯的判決「維持了加拿大政府的大部分特權要求」，稱加拿大尊重判決，並認為事件符合加拿大絕大多數人利益。

有關美加當局在拘捕孟晚舟時是否濫用職權的聽證會仍然繼續，孟晚舟會26至30日再次出庭，加拿大邊境處和聯邦警察證人會作證。預計引渡聽證會將持續到明年4月才結束。