孟晚舟引渡案最新一輪聽證會結束　律師指特朗普言論干預案件程序

華為副董事長孟晚舟引渡案最新一輪聽證會結束。代表律師9月30日向卑詩省最高法院表示，美國總統特朗普（Donald Trump）的干預導致案件變得複雜，並指控美國濫用與加拿大引渡協議的特權，想根據不正確的事實將孟晚舟送到紐約。

孟晚舟一連三日均有到場出席聽證會。她當日戴有口罩，坐在翻譯員旁邊。華為代表律師阿達里奧（Frank Addario）表示，今次的案件並不尋常，因為特朗普透過公開評論干預事件，「這不是普通、常見的引渡案」。特朗普曾指，如果案件危害國家安全利益，或有助跟中國達成貿易協議，將干預司法部。

阿達里奧指控美國對孟晚舟牽涉的詐騙案描述「明顯不可靠」。他認為，美國遺漏案件重要的部份，誤導法院，法官應該對有關指控舉行詳盡的聽證會。控方反駁，如果接納辯方的理由，引渡聽證會或變成審訊，阻礙程序進行。

圖為2020年9月28日，華為副董事長孟晚舟離開位於溫哥華的卑詩省最高法院。（AP）

今輪聽證會旨在決定辯方最新的指控是否合理，足以值得充分起訴。如果法官判決對孟晚舟有利，將增設新一輪聽證會辯論指控。預計10月30日前法官將得出決定。下一輪的引渡聽證會10月26日一周舉行，證人將作供，檢視美加被指濫用程序的指控。