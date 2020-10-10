黎巴嫩貝魯特再有不幸事故　儲油槽爆炸起火4死逾30傷

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）10月9日發生儲油槽爆炸事件，4人罹難，30多人受傷。這宗意外讓8月4日才歷經港區大爆炸的貝魯特民眾再度陷入恐慌。 貝魯特港口區域之前在8月4日曾發生大爆炸事件，該地區隨後又發生多宗火災。

黎巴嫩新電視台Al-Jadeed播出火勢在街頭燃燒的畫面，還可聽見現場民眾驚慌尖叫。消防員從數幢位於新泰里格（Tariq al-Jdide）、受意外影響的大樓中，使用移動梯撤離民眾。

報道引述醫護消息人士稱，有3名孩童因燒傷送醫治療。黎巴嫩紅十字會（Red Cross）亦透過Twitter上表示，罹難者人數從2人增至4人。

黎巴嫩國家通訊社ANI引述紅十字會秘書長Georges Kettane說，傷者已送往醫院救治。報道還指，意外肇因是油槽爆炸引發大火。

消防人員指，一個內含儲油槽的倉庫爆炸起火，還說爆炸原因仍待釐清。保安消息人士則表示，火災發生於一個地下場所，現場還有汽油，政府逮捕管理許多私人發電機服務的其中一名業主，這些發電機服務能在頻繁停電時，為居民提供電力。

黎巴嫩正遭遇空前經濟危機重創，缺乏最基本公共服務，且近來發生一連串災難事件，包括貝魯特8月4日曾發生大爆炸，導致203人罹難、至少6500人受傷，市內許多地區也遭到摧殘，港口地區隨後又發生多宗火災。