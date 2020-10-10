美媒指貿易代表萊特希澤轉為維護中國　曾與蓬佩奧爭執

美媒10月10日報道，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）現在已變成美國政府內部最維護中國的人士之一，推遲了多項會激怒北京的政策。報道指萊特希澤曾與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）爆發激烈爭執。

美國《紐約時報》10日報道稱，自從今年1月中美達成第一階段貿易協議以來，萊特希澤已變成美國政府內部最維護中國的人士之一。在就新疆問題制裁中國、啟動美台全面貿易協議正式談判等問題上，萊特希澤成為了想推動這些議題的國會議員和其他白宮高級官員的障礙。

報道引述幾名前任官員和其他知情人士透露，在過去幾個月，萊特希澤已推遲了幾項有可能激怒北京的政策，認為它們會破壞他和美國總統特朗普（Donald Trump）花了兩年多時間才達成的中美貿易協議。

報道提及，有三名知情人士透露，在美台啟動全面貿易談判、美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪問台灣等問題上，蓬佩奧和萊特希澤之間因存在分歧而發生衝突。萊特希澤堅持認為與美台貿易談判屬於美國貿易代表的職責。

不過萊特希澤否認報道，稱：「我從未與蓬佩奧談過這些事情。我從未因這件事或我一生中的任何其他事情，與國務卿發生過憤怒的爭執」。美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）在聲明中稱，蓬佩奧與萊特希澤多年來一直有着密切的工作關係，所有有關政策分歧引發憤怒對話的指控都是捏造的。