崔天凱稱中美關係遭遇罕見嚴重困難：堅決反對新冷戰和脱鈎

中國駐美國大使崔天凱10月1日表示，當前中美關係正經歷建交41年來罕見的嚴重困難，中方堅決反對「新冷戰」和「脱鈎」，推動中美關係健康穩定發展的初心從未改變。

崔天凱指出，中國的對美政策保持高度穩定性和連續性。圖為2020年1月15日，中國駐美國大使崔天凱在華盛頓白宮東廳出席中美第一階段貿易協議簽字儀式，並發表講話。（AP）

據中國駐美國大使館網站消息，崔天凱在2020年國慶中秋雲端音樂招待會上發表致辭時指出，中國堅定倡導和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體的初心從未改變。

他說，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情警示人們，應對這樣的全球性挑戰，大國競爭「工具箱」裏沒有答案，沉迷於冷戰思維和意識形態對抗沒有出路，只有加強國際協調合作、改革和完善國際治理才是人間正道。

崔天凱談及中美關係時表示，勿庸諱言，當前中美關係正經歷建交41年來罕見的嚴重困難。一些人企圖否定中美關係來之不易的發展成果，鼓動中美「脱鈎」，挑起意識形態對抗和「新冷戰」，嚴重損害中美兩國人民的根本利益。

崔天凱說，一個健康穩定的中美關係符合中美兩國利益。中國的對美政策保持高度穩定性和連續性，始終願本着善意和誠意發展對美關係，以只爭朝夕的精神推動兩國關係走上不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道。

英國路透社10月1日報道了崔天凱上述講話，評論稱，崔天凱發表上述言論之際，在美國總統特朗普（Donald Trump） 11月3日競選連任之前，中美關係已降至數十年來的新低點。

中美這兩個世界上最大的經濟體在貿易、技術安全、人權和新冠肺炎疫情等問題上發生衝突。

在9月22日舉行的第75屆聯合國大會一般性辯論上，美國總統特朗普發表講話時11次點名中國，將新冠病毒（SARS-CoV-2）稱為「中國病毒」，並表示，美國「必須讓中國對他們在冠狀病毒大流行方面的行為負責」。

中國國家主席習近平則表示，中國「無意與任何國家打冷戰或熱戰」，不點名批評美國稱「大國更應該有大的樣子」。