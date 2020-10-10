路透社：英歐接近達成協定　歐盟盼英國最後階段前作更多讓步

路透社10月9日報道，一名歐盟外交官同日表示，隨著10月15日最後期限臨近，歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）希望在進入貿易協定最後激烈階段的磋商前，英國再作出一些讓步。

英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特及歐盟首席談判代表巴尼耶8月21日在比利時布魯塞爾為脫歐後的貿易協議談判，圖為二人當日到達談判場地。（AP）

巴尼耶和英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）表示，儘管他們已表明，雙方在漁業、公平競爭環境和治理等方面仍存在重大分歧，但他們正朝着達成協議的方向緩慢靠近。雙方亦已制定無協議脫歐的計劃。

路透社報道，巴尼耶希望在進入所謂的「隧道密談」（tunnel）之前，英國能再作出一些讓步。「隧道密談」指高度機密、決定成敗的最後階段磋商。一位歐盟高級外交官表示，「在他（巴尼耶）準備進入『隧道密談』之前，我們需要從英國方面得到更多。」

英國2020年1月31日正式脫離歐盟，雙方至今仍在就一項貿易協定討價還價。協議會在12月31日英國脫歐過渡期結束時生效。英國首相約翰遜（Boris Johnson）將達成協議的最後期限定在10月15日。