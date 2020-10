【英國脫歐】傳談判取得巨大進展　歐盟認為愈來愈接近達成協議

英國2020年1月脫歐後進入過渡期,仍需與歐盟達成貿易協議,路透社10月6日報道,談判取得巨大進展(big progress),歐盟方面認為雙方愈來愈接近達成協議。

報道引述兩名來自歐盟的外交消息人士稱,英國和歐盟在為各自公民提供互惠社會保障權利方面已接近達成協議,其中一人形容上周會議屬於至今為止最為正面的磋商之一(one of the most positive so far)。