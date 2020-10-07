【英國脫歐】傳談判取得巨大進展　歐盟認為愈來愈接近達成協議

英國2020年1月脫歐後進入過渡期，仍需與歐盟達成貿易協議，路透社10月6日報道，談判取得巨大進展（big progress），歐盟方面認為雙方愈來愈接近達成協議。 報道引述兩名來自歐盟的外交消息人士稱，英國和歐盟在為各自公民提供互惠社會保障權利方面已接近達成協議，其中一人形容上周會議屬於至今為止最為正面的磋商之一（one of the most positive so far）。

消息人士表示，歐盟準備把磋商延續到11月中，而不是在11月初就結束磋商，以避免12月31日英國與歐盟的過渡期結束時出現無協議的局面。

英國約翰遜政府仍在與歐盟商討貿易協議，希望趕及在2020年底達成共識，圖為他2020年4月在首相府外見記者講述新冠疫情（AP）

但報道也提到，在上周會議中，雙方在捕魚權、公平競爭保障和未來爭端解決方式的三個最具爭議的問題上，仍沒有突破，不過整體來說，達成全面協議的前景已顯得光明得多。

消息人士稱「我們似乎愈來愈接近達成協議，雖然在公開言論不斷提到無協議，可能會令公眾有相反的印象。」消息人士又提到，他們已聽取歐盟執委會的詳細匯報，該執委會代表歐盟27國與英國展開磋商，英歐之間的下一次會議10月7日在倫敦展開。