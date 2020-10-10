【新冠肺炎】全球確診病例增逾35萬宗　再創單日新高

世界衛生組織（World Health Organization）10月9日公布，全球單日新增超過35萬宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例，再創新高。印度10月10日表示，單日增加7.3萬宗確診。

歐洲單日病例逾10萬

據統計，全球單日新增350,766宗確診病例，其中來自歐洲的病例超過10.9萬宗，佔整體近3分之1。新增確診病例數目打破8日創下的單日紀錄，全球在8日新增338,779宗確診病例，比9日的數目少近1.2萬宗。

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世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）9日在記者會上承認，正當全球病例數繼續急劇上升，依然「沒有新的解決辦法」。

全球迄今有逾3,600萬宗確診病例，其中超過100萬位患者已經病逝。瑞安曾於5日指出，世衛的「最佳估計」是全球10%人可能受到感染，大約7.6億人。

目前全球第二多人確診的國家是印度，當地疫情持續。據印度衛生部10月10日數據，該國確診病例新增73,272宗，累計增至697.9萬宗；死亡病例新增926宗，累計增至10.7萬宗。