【新冠肺炎】美國10州單日確診病例數目創新高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在美國肆虐，根據英國媒體統計，美國10月9日有超過5.8萬人受感染，單日新增確診病例數目創2個月以來新高，其中10個州份的單日新增感染人數破紀錄。

路透社10日引述其統計數據報道，9日錄得單日新增確診個案破紀錄的地區包括中西部的印第安納州（Indiana）、明尼蘇達州（Minnesota）、密蘇里州（Missouri）和俄亥俄州（Ohio）。而威斯康星州（Wisconsin）和伊利諾伊州（Illinois）則連續第2天錄得超過3,000宗確診。

美國死亡人數繼續呈下降趨勢，每天平均有700人逝世。但衛生專家指，死亡數字會滯後，通常在確診個案增加後的幾星期後上升。

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華盛頓大學醫學院利用模型推算，全美的單日死亡人數到2021年1月中旬會達至2,250人，累計死亡數字到2月1日將增至39.5萬人。但若果美國把與戴口罩相關的政策升級至像新加坡那樣的水平，截至2月1日的累計死亡人數會降至31.6萬，可挽救7.9萬人的生命。

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，截至香港時間上午11時24分，全美已有超過771萬人確診，逾21.4萬人喪生。