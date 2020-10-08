新冠肺炎｜福奇：美國若在秋冬無所準備　病亡人數將升到30至40萬

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）表示，若美國在秋冬季準備不力，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情可能會惡化，令死亡人數升到30萬至40萬人。

圖為9月16日，美國紐約東村一幅畫着美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）的壁畫。（Getty）

福奇在10月7日出席美國大學（American University）一個網上節目，表示新冠疫苗要至2021年的夏季甚至秋季才可能廣範圍給予民眾接種。他警告民眾必須在秋冬前予以準備，否則美國會有30萬至40萬人死於新冠肺炎。

截至10月7日，美國累積778萬人確診新冠肺炎，共造成21.7萬人死亡。專家曾多次警告，新冠肺炎在秋冬季節或許會再度來襲，令感染人數攀升，擴大死亡數字。

在活動中，福奇亦表示他知道外界對他的信任愈來愈低，特別是在那些堅持要完全重啟經濟的共和黨人中。他表示：「也許你們當中有一半的人討厭我，認為我正在試圖摧毀國家，但聽我說（堅持抗疫）6個星期左右，按照我的建議去做，就會發現感染的數字下降。」

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