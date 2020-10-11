美國燒車案揭露Google紀錄用戶搜尋關鍵字　交予執法單位

美國傳媒10月8日報道，美國警方近日成功抓獲一名放火疑犯，得力於Google提供該疑犯在網上的搜尋關鍵字，意味Google背後正紀錄用戶的使用及搜尋紀錄，並有機會成為執法機關的證據。

圖為Google在手機上的藝術圖。美國警方透過在Google上找尋案發時間的搜索紀錄，成功拘捕燒車疑犯。（Getty）

被警方抓獲並送上法庭的是著名R&B歌手R. Kelly助手威廉姆斯（Michael Williams）。R. Kelly在2019年因涉多宗性侵案被捕入獄，他的助手威廉姆斯在2020年6月，因涉嫌放火燒毀指控R. Kelly的目擊者汽車，在8月被捕。

相關的法庭資料在6日公開，指出警方憑着燒車發生前，在Google搜尋事發地點的紀錄，最終鎖定威廉姆斯。法庭文件雖未有揭露警方的要求資料，但文件顯示Google給予警方在事發時間前一段時間，所有曾搜索燒車地點的用戶IP地址及電話號碼。

在鎖定目標後，警方繼續要求Google提供威廉姆斯曾在網上搜尋使用的關鍵字，發現他曾尋找過「哪裏購買50口徑機關槍」、「土製炸彈方法」、「哪國與美國沒有引渡協議」等，繼而確認威廉姆斯涉案。

儘管使用關鍵字查案並非首次，而Google過去亦有提供過其他如使用衛星定位的資料紀錄讓警方查案，但過去亦有發生警方誤捕無辜的情況。事件除再次引發警方可能違反美國有關憲法第四條修正案的爭論外，亦顯示Google背後正紀錄用戶的使用及搜尋資料。儘管Google有一套程序不會隨便公開有關內容，但仍會在需要時給予執法機關使用。