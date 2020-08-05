Google收購Fitbit疑壟斷網上廣告市場　歐盟展開調查

美國科技公司Google2019年11月公布，已達成協議，以21億美元收購美國智能手錶製造商Fitbit。歐盟委員會8月4日展開深入調查，以確定此宗交易是否會令Google享有不公平的市場優勢，及阻礙網上廣告市場的競爭。

Google收購Fitbit：圖為2019年10月16日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外飄揚。 （Getty）

Google本身也有推出智能手錶操作系统。歐盟委員會憂慮Google會透過收購Fitbit來獲得Fitbit手錶用戶的資料，以進一步鞏固Google在網上目標式廣告的地位。歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）表示：「我們的調查目標是，確保Google透過此宗交易而獲得、對利用穿戴式設備收集的資料之控制權，不會扭曲競爭。」

韋斯塔格稱，預料歐洲消費者使用穿戴式設備的情況會在未來數年明顯地增加，同時透過這些設備產生的資料也會以倍數增加，這些資料會提供與用家的生活及健康情況有關的重要資訊。

Google承諾不會在Google廣告上使用Fitbit用家的健康資料。惟一些消費者組織與澳洲競爭及消費者委員會也對Google的交易有憂慮。