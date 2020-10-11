【新冠肺炎】印度確診個案突破700萬宗　伊朗單日死亡數字創新高

世界衛生組織（WHO）網站10月11日的數據顯示，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案新增369,964宗，累計增至36,996,501宗；死亡個案新增5,970宗，累計增至1,069,476宗。印度是新增確診個案最多的國家，有74,383宗。伊朗的死亡個案創單日新高，有251宗。

據印度衞生部10月11日更新的數據，該國確診個案新增74,383宗，累計個案突破70萬宗，增至7,053,806宗；死亡個案新增918宗，累計增至108,334宗。

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伊朗是中東最多人染疫的國家。該國10月11日公布，當地新增251宗死亡個案，創下最高的單日紀錄。衞生部發言人拉里（Sima Sadat Lari）說，已確認的累計病死人數達到28,544人。伊朗確診個案過去24小時新增3,822宗，累計個案突破50萬宗，增至500,075宗。

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韓國和日本的疫情仍然持續。韓國中央防疫對策本部11日公布，截至當天零時，韓國確診個案新增58宗，累計增至24,606宗；死亡個案新増2宗，累計增至432宗。

中央災難安全對策本部在會議中決定，全國社交距離限制措施級別下調至第一階段，但首都圈地區和疫情風險較高的公共設施，繼續實行部分二級防控措施。 韓國總理丁世均表示，韓國近2周每日平均新增個案低於60個，稱疫情得到控制。他說對直銷公司等高危設施仍繼續採用較強的防疫措施，餐廳、咖啡台等高危設施繼續被要求遵守保持社交距離措施。

日本厚生勞動省10月11日公布，日本確診個案新增681宗，累計增至88,912宗；死亡個案新增3宗，累計增至1,627宗。東京是日本疫情最嚴重的地方，都政府確認當地10月11日有146宗新增確診個案，個案數目是4天以來首次低於200宗。該市累計確診個案增至27,715宗。