特朗普稱對新冠病毒有免疫力　遭Twitter貼警告標籤

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日在社交網站Twitter貼文，稱自己對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有免疫力。Twitter隨即在帖文加上警告標籤，指違反網站規定。

特朗普11日在Twitter貼文，稱「昨天獲得白宮醫生完全確定，意味自己不會再感染（有免疫力），也不會傳染他人。很高興知道（這件事）。」

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Twitter隨即在帖文加上警告標籤，其免責聲明指出，特朗普的貼文違反網站規定，散播有關新冠病毒的誤導和潛在有害資訊。惟Twitter決定不移除有關帖文，主因保留帖文可能屬公眾利益。

Twitter發言人向路透社表示，特朗普的貼文對新冠肺炎作出具「誤導性的健康聲明」，會被限制轉發，這是相關案例的標準做法。

特朗普11日亦接受霍士新聞（Fox News）訪問稱，體內不再帶有新冠病毒，無傳播病毒的風險，而自己看來已經免疫。

白宮醫生康利（Sean Conley）10日發表報告指經檢查後，「特朗普符合美國疾病控制及預防中心（CDC）的標準，他已不具傳染風險，因此無須隔離」；特朗普因此可出席公開活動，與公眾接觸。