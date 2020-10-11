美國大選2020｜特朗普被指已不具傳染風險　他到底康復了沒有？

美國總統特朗普（Donald Trump）在10月10日出席公開活動，這是他自感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）出院以來，首次的公開活動。他的主診醫生康利（Sean Conley）表示他「不再具傳染風險」，但拒絕表示特朗普對檢測是呈陰性還是陽性。

圖為10月10日，特朗普在白宮出席公開活動，向支持者演說。（Getty）

特朗普的主診醫生康利在10日發表報告，表示經檢查後，「特朗普符合美國疾病管制與預防中心（CDC）的標準，他已不具傳染風險，因此無須隔離」。特朗普因此可出席公開活動，與公眾接觸。

康利指出，特朗普距離出現徵狀已有10天，且超過24小時無再發燒。同時稱檢測中未有在特朗普體內發現「亞基因組mRNA」，一種病毒複製時會產生的分子，意味特朗普體內無病毒正主動複製的跡象，因此斷定特朗普不具傳染危險。

惟報告中未有清楚表明，特朗普的對病毒檢查是呈陰性還是陽性。

康復期間呈陽性

根據CDC的研究指出，在PCR檢測（常用病毒檢測方法之一），在病人康復後仍可從體內檢測到病毒的遺傳物質，因而出現陽性，也就是康復期的陽性。因為患者體內清除病毒需要時間，讓病毒的殘骸逗留體內一段時間，患者由病癒到身體完全清除體內病毒，檢測呈陰性可能需要數天至一周多不等。

在這段期間，一般認為患者不再具傳染性，特朗普目前可能處於這個狀態。

在一般情況下，醫生不會在這個階段便判斷患者「已經痊癒」。由確疹至病癒，均須通過檢測直至陰性才可取消隔離。特朗普的醫護團隊拒絕正面回應檢測結果，可能是這個原因。

更進一步，目前的研究結果也只是基於短時間內CDC對患者的觀察得出的結果。同時也忽略了「陰轉陽」，病癒患者再度患病，及因剛痊癒後體內免疫系統遭病毒削弱，需要時間恢復的空窗期情況。特朗普目前雖然可能已可視為康復期，但未能代表自身或身邊的人百分百安全。