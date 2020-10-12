美國大選2020｜白宮呼籲把第二場現場辯論重新安排日程

在原定於10月15日舉行的美國大選2020第二場辯論被取消後，美國總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊和白宮正在推動重新安排一場面對面的總統辯論。

圖為10月10日，特朗普在白宮出席公開活動。特朗普對支持者發表講話稱，自己「感覺很好」。這是特朗普出院後首次出席公開活動。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）10月11日報道，白宮副通訊總監摩根斯頓（Brian Morgenstern）11日在白宮吿訴記者：「（特朗普）總統已經準備好進行辯論，他的醫生也為他參加公共活動掃清了道路。他們（醫生）已經說過，他（特朗普）不再有傳播風險，所以如果（總統辯論）委員會能把辯論重新安排到日程上來，那就太好了。」

特朗普的兒子埃里克（Eric Trump）也有回應特朗普要求重新安排辯論的呼聲，他在美國廣播公司（ABC）的《本周》（This Week）節目中說，他的父親「想和他的對手一起站在台上」。

CNN稱，特朗普在最後一刻力推舉行面對面辯論，反映出特朗普退出視像辯論的風險愈來愈大。目前距離美國大選日還有不足3周的時間，特朗普的競選活動在全國民調中落後，而且在幾個關鍵的搖擺州也落後。

據美國《國會山報》11日報道，最新民調顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在密歇根州和內華達州等關鍵戰場上穩步領先於特朗普，而在艾奧瓦州的競爭仍處於僵局。

哥倫比亞廣播公司（CBS）與YouGov在10月6日至10月9日之間進行的追蹤民調顯示，特朗普在密歇根州和內華達州的註冊選民中落後拜登6個百分點，拜登與特朗普這兩個州的支持率分別為52%和46%。在艾奧瓦州，特朗普和拜登都獲得了49%註冊選民的支持。

無黨派的總統辯論委員會於10月8日宣布，由於特朗普最近在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測中呈陽性，原定於邁阿密舉行的辯論將以視像形式進行。但特朗普不滿辯論新模式，批評是浪費時間，因此拒絕參與，委員會遂把辯論會取消。