加拿大女遊龐貝古城偷走古物　行足15年衰運　物歸原地寫信道歉

加拿大一名女子15年前遊覽意大利龐貝古城（Pompeii）時偷走2片馬賽克磁磚與一個破損成兩部分的雙耳陶罐。她決定歸還古物，將它們寄到意大利坎帕尼亞（Campania）一個旅行社並附上一封自白書。她希望藉此擺脫15年以來的惡運。她指那些文物是已被詛咒的。

英國《衛報》10月11日報道，名為妮科爾（Nicole）的女子2005年來到龐貝考古公園，當時她才20多歲。她拿走這些古物當成紀念品，用意是想擁有其他人不會擁有的歷史，但她後來說那些文物「有如此多的負能量……與這個被破壞的地方有關。」

她說計劃親自重返此地道歉。收到這些物品的旅行社，已將它們送交警方。暫時未知她會否被起訴。

龐貝古城在公元79年被埋在大量火山灰中，當時維蘇威火山（Mount Vesuvius）噴出大量火山灰，很多城中居民走避不及，死狀恐怖。古城一直被埋，直至16世紀被發現，人們才能從這個被火山灰「定格」古蹟中，知道當時居民的生活。

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妮科爾在信中稱自己已得教訓，希望獲得上帝原諒。她說：「我今年36歲，已經罹患乳癌兩次，上一次最終進行雙乳切除手術（double mastectomy）」，此外她說：「家人和我都有經濟困難。我們都是好人，而不想讓這個詛咒降臨我家人及子女身上。」

她寄回意大利的包裹亦包括另一些古物，都是來自另一對加拿大夫婦的。他們在2005年也在龐貝古城順手牽羊：「我們拿走它們的時候沒有想到在維蘇威火山爆發中那些可憐的人所經歷的痛苦與苦難。」他們在信中寫道：「我們抱歉，請原諒我們做了這個糟糕的選擇。希望他們（龐貝古城災難罹難者）安息。」

《衛報》在報道中指出，過去多年來，當地都收到曾被偷走的古物，通常都會附上信件，對偷走物品致歉。有一個博物館已設立，展出這些被送回來的文物。