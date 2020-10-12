韓國政府高度關注金正恩問候韓國演說　韓媒輿論籲審慎對待

朝鮮10月10日勞動黨建黨75周年慶典，舉行盛大閱兵及慶祝儀式。領袖金正恩在致辭時特別提到，願與韓國攜手合作，並希望韓國的同胞能克服新冠疫情的危機。韓國政府與媒體對朝鮮活動與金正恩講話特別注視，輿論聲音均呼籲審慎應對為主。

圖為10月10日，朝鮮慶視勞動黨成立75周年。平壤舉行盛大慶祝儀式。（Reuters）

韓國外交部11日發表聲明，指韓國對朝鮮希望恢復雙邊關係的立場表示高度關注，希望朝方儘快重回對話軌道，為朝鮮半島完全無核化和永久和平機制取得實質進展。同時期待朝方能夠對總統文在寅於聯合國大會上演講時，提及的終戰宣言和東北亞防疫保健合作構想作出回應。

韓媒社論評價

韓國媒體亦相繼就金正恩的發言及政府反應發表社論，《中央日報》指出，儘管金正恩如此表明願意與韓國恢復友好關係，甚至在會上「流淚」向國民道歉，但朝鮮不會因金正恩這一言改變。金正恩雖然似乎停止發展核武，但仍發展出威力更大更先進的彈道導彈。

文章表示韓國政府不應輕易「上釣」，要審慎認對朝鮮，維持制裁並說服放棄核武。

圖為10月10日，韓國市民透過電視機觀看朝鮮公開的閱兵情況。（Getty）

立場左傾的《韓民族日報》亦認為，在疫情的打擊下朝鮮有意與韓國修復關係是可預見的。金正恩多次感謝國民及道歉，或意味朝鮮把未來國政放在改善人民生活等經濟發展領域上，可視為積極表現。

文章指出，朝方應當認識到，查明最近在西海發生的韓國公務員被殺事件真相，對恢復雙方關係非常重要。即便是為了達到改善人民生活等經濟發展領域，韓朝之間的對話與合作也必不可少，期待今後朝方把說法付諸實踐。

立場右傾的《朝鮮日報》則認為，朝鮮在誇示最新型的彈道導彈，是背違朝鮮無核化承諾。文章指出朝鮮若有意改善人民生活，只要棄核就能做到，朝鮮正無視美國的呼籲，令人失望。

同時朝鮮無視韓國政府提出雙方調查韓國公務員被殺事件，警告韓國政府若單憑金正恩一句示好便忽略一切，將正中朝鮮的下懷。