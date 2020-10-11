朝鮮罕有半夜閱兵　韓媒：想誇示新武器但又不想刺激美國

朝鮮在10月10日慶祝勞動黨建黨75周年，舉行盛大軍演。不過這次軍演外界幾乎沒有誰能實時看到，因為朝鮮實際在10日凌晨時分已進行軍演，晚上電視播出的軍演不過是重播。

圖為10月10日，朝鮮領袖金正恩觀看軍演。（Reuters）

朝鮮的軍演「播放」時間在當地晚上7時開始，但此時望向金日成廣場，卻沒看見一架坦克或戰車。據朝鮮中央電視台說明，軍演是在10日午夜零時舉行，也就是說外界在看見影像時，已是近20小時之後的事。

朝鮮過去的軍演一般只會在早上或午後舉行，半夜軍演可謂前所未有。同時外界雖已預期朝鮮會趁建黨紀念日舉行軍演，但卻無預想到會是半夜舉行。軍演後領袖金正恩發表演說，向着台下國民揮手，意味這次慶祝活動朝鮮已「慶祝完畢」，外界到晚上才知道發生什麼事。

想誇示但又不想刺激美國

韓國《東亞日報》分析認為，朝鮮選擇不如常直播軍演，是既想向美國發出警告，但又不希望對美國大選給予太大刺激。朝鮮在軍演上，展示了最新型、聲稱能攻擊美國任何一處的洲際彈道導彈。

日本放送協會（NHK）引述慶應義塾大學朝鮮專門副教授礒崎敦仁表示，朝鮮其實早在年初時表示已成功發展新型兵器，在軍演中展出可謂預想之內。同時至今朝鮮仍然未試射彈道導彈，礒崎認為這顯示朝鮮是想對外誇示其軍備成就，但又為避免刺激美國所作出的選擇。

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主動向韓國示好

另一方面，金正恩在發言時特別提到韓國，表示「祈望韓國的同胞們能克服衛生危機，讓南北再次攜手合作。」主動向韓國釋出善意。

美朝談判陷入僵局後，韓朝關係亦逐漸轉冷，6月更因韓國民間組織向朝鮮散發反朝傳單，炸毀位於開城的韓朝聯絡辦公室大樓。9月朝鮮軍人槍殺一名企圖投奔朝鮮的韓國漁業公務員，但此時金正恩罕有公開致歉。《韓民族日報》分析指出，這可能示意在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情過去後，韓朝關係可得以改善。