泰國反政府示威升級　擬政府大樓外紮營　直至巴育政府下台

泰國學生團體10月14日會再度發起反政府大型示威抗議，不但呼籲罷工罷課，同時將示威活動升級，他們會在政府大樓外紮營抗議，直至總理巴育（Prayut Chan-o-cha）領導的政府下台。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，由於政府回應抗議訴求的力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，自由人民（Free People）、法政與遊行聯合陣線（United Front of Thammasat and Demonstration）以及多個民主運動團體10月14日會在民主紀念碑前再度舉行抗議活動。活動沒有結束的時間，直到政府回應為止。抗議團體同時呼籲勞工和學生罷工罷課，響應抗議活動。

圖為9月20日泰國支持民主的示威者在曼谷皇家田廣場舉行集會，部分人舉起右手，擺出3隻手指的手勢，象徵反抗。（AP）

示威運動領導人之一的人權律師Arnon Nampa於11日在Facebook發文表示，14日下午民眾集結在民主紀念碑前後，他們會帶領抗議民眾遊行到總理府前，然後在總理府外紮營，要求總理巴育領導的政府下台。

《曼谷郵報》報道，Arnon Nampa於11日出席呵叻府（Nakhon Ratchasima）的抗議活動時表示，目前抗議團體獲得的資金，足夠他們持續抗爭1個月。