【泰國示威】學生領袖要求改革王室　面臨冒犯君主控罪

泰國曼谷9月19及20日爆發大型反政府示威，示威者的訴求包括改革君主制。警方22日公布，會以冒犯君主罪及違反公共集會法起訴學生領袖及部分示威者。

警方：會採取最強法律行動

警方收到兩宗投訴，關於示威領袖冒犯君主及於20日在皇家田廣場（Sanam Luang）地上鑲一塊紀念1932年君主專制結束的牌匾。牌匾上面刻有意思為國家屬於人民、而非屬於君主的字眼。

泰國皇家警察總署副署長比耶（Piya Utayo）指，對於示威者及其支持者損害君主制，警方會採取最強的法律行動。

警方表示，約10名示威者會被控違反公共集會法及刑法，4名示威領袖會被控冒犯君主罪。比耶透露，數名示威者將同時被控上述兩項罪名。警方副發言人奇沙納（Kissana Phathanacharoen）稱，調查人員考慮撤回部分示威領袖的保釋，因為他們違反保釋條款及參與示威。

這次是泰國曼谷爆發自2014年政變以來的最大型反政府示威，參與民眾要求政府下台、立新憲法及重新舉行大選，並有不少示威者主張廢除有關冒犯君主罪的法例、限制泰王的憲法權力。至於曼谷都市管理局及藝術部門向警方投訴，指示威者闖入法政大學（ Thammasat University）及皇家田廣場，並破壞圍欄及混凝土地面。

↓9月19日的泰國示威情況↓