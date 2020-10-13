9個月錄近千宗　孟加拉內閣通過修例　強姦犯最高可被判死刑

孟加拉性暴力罪案猖獗，年初迄今有最少975名女性被強姦。性侵事件激起大規模示威。內閣10月12日通過修例，調高強姦犯的最高刑罰，從以往的終身監禁調高至死刑。

內閣發言人伊斯蘭（Khandaker Anwarul Islam）表示，由於國會現時休會，總統哈米德（Abdul Hamid）可能頒布法令修訂《防止壓制婦女和兒童法》。政府未公布修例詳情，不過伊斯蘭透露內閣同意採納方案，迅速處理強姦案的審訊。法律部長哈克（Anisul Huq）表示，預計總統10月13日頒布法令。

根據現時法律，強姦案最高刑罰終身監禁是終身監禁，只有受害者死亡的個案可以判處犯人死刑。

根據人權組織Ain-o-Salish Kendra所指，2020年1月至9月已經有975名女性被強姦，其中208宗個案是被輪姦。43名受害者事後身亡，12人因為被強姦而自殺。另外也錄得204宗企圖強姦個案。

近日有網絡流傳的影片顯示，東南地區諾阿卡利（Noakhali）有一群男性襲擊一名女性，過程持續近半小時。國家人權委員會調查發現，受害女子過去一年被多次強姦和以武器恐嚇。

事件激發大規模示威，首都達卡有示威者高呼「不要對強姦犯仁慈」，很多人手持標語指「制止強姦文化」。有份參加示威的大學生薩哈娜伊斯蘭（Sahana Islam）說：「每一天，報紙報道針對女性的性暴力最新事件。我擔心我是下一位（受害者）。我想強姦犯被判死刑，其他無人性的討厭男人就可以知道，如果他們敢做會有什麼後果。」

有專家指，調高最高刑罰不足以解決問題，政府需要即時處理強姦審訊的制度問題和極低的定罪率。很多婦女因為擔心背負惡名，而沒有舉報強姦事件。即使舉報，檢方罕有提出起訴，程序甚至需時數年。