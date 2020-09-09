印度色魔強姦90歲老婦　官員稱從6個月大到90歲　沒有女性是安全

印度德里（Delhi）發生一宗駭人的強姦案。案中受害人是現年90歲的老婦，她9月7日在納傑夫格爾區（Najafgarh）一個農場地區。她被一名33歲男子數度毆打及強姦，身心受創。

德里婦女事務委員會（Delhi Commission for Women）的主席馬利瓦爾（Swati Maliwal）在案發後說：在德里，從6個月大女嬰到90歲老婦，沒有人是安全的。

住在納傑夫格爾區奇哈沃拉（Chhawla）的受害者7日下午5時看到一名為索努（Sonu）的男子前來，稱每天為她送牛奶的人不來了，並帶她去領取。但他將老婦帶到一個農場地區並殘忍地強姦她。儘管她不斷哭泣及哀求，稱她的年齡已足夠當他祖母了，然而色魔還是侵犯她數次。她在過程中有反抗以及嘗試保護自己，他於是狠狠地毆打她。

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她大聲呼叫至終於有人聽到，聞聲而至的村民抓住犯人並報警。警方在拘捕他後指出，疑犯醉酒。

馬利瓦爾探望受害人時指出，老婦在案發現場被發現時，身體大量出血以及極度受創。馬利瓦爾說：「在德里，從6個月大的女童到90歲老婦，沒有人是安全的。這名女性不得不面對的創傷清楚地指出，這犯罪者毫無人性……我們將確保為她取回公道，這個案件應被快速處理，正義須在6個月內得到伸張。」

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