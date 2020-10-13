美國威斯康星州拒絕富士康税務補貼申請　招聘人數不達標

美國總統特朗普（Donald Trump）曾在2018年稱富士康集團在美國的新廠房為「世界第八奇蹟」，但美國媒體10月12日報道，該集團在美國威斯康星州（Wisconsin）投資建設的LCD工廠項目大幅縮水，州政府也拒絕該集團的税務補貼申請。

美國科技媒體The Verge 10月12日報道，威斯康星州政府機構經濟發展辦事處（WEDC）再度拒絕2020年富士康的税務補貼申請，理由是富士康沒有執行建設10.5代液晶顯示屏工廠的原始合約內容，並且該公司2019年招聘人數再次沒有達到申請補貼的最低標準。

特朗普過去表示富士康在威斯康星州投資100億美元建設的10.5代液晶顯示屏工廠，將給威斯康星州當地帶來1.3萬個就業崗位。2020年富士康拿到補貼的最低招聘標準是，至少在2019年全年僱用520名員工。

雖然富士康表示已僱用550名員工，但WEDC表示，據機構估計，2019年富士康僱傭員工中僅281名員工符合合約條款。2019年1月，富士康就曾因2018年度招聘人數未達最低標準，被剝奪了當年的950萬美元減税補貼。

對於富士康2020年不符條件的員工，文章稱，許多員工是由富士康在2019年年底最後幾周加緊招聘的，並且更大的問題是這些員工並沒有從事合約中的項目工作。

WEDC強調，富士康承諾建設規模較大的10.5代液晶顯示屏工廠，但該公司並未執行原始合約描述的內容。富士康的項目與合同承諾的相差甚遠。富士康之前預期的投資規模也大幅縮水。在最初提交給當地政府的補貼申請中，富士康還曾承諾將在2019年底前投資33億美元建廠。但最新的申請顯示，該公司只投資2.8億美元。