中印第7輪軍長會談　雙方聯合聲明：不把分歧變成爭端

針對緊張的邊境局勢，中國和印度10月12日舉行第7輪軍長級會談，雙方10月13日在會談後發表聯合聲明，內容提到雙方同意認真落實兩國領導人達成的重要諒解，不把分歧變成爭端，共同維護邊境地區的和平與安寧。

中印邊境局勢依然緊張，對峙恐將拖入冬季，這將考驗雙方的後勤保障能力。（AFP）

聲明：不把分歧變成爭端

這份聯合聲明表示，印度和中國第7輪軍長級會談10月12日在楚舒勒（Chusul）舉行，雙方就印中邊境西部地區實際控制線（LAC）的「脱離接觸」問題展開真誠、深入和有建設的交流。

聲明稱，雙方一致同意討論是積極、具建設性，增進對彼此立場了解。雙方同意通過軍事和外交渠道保持對話，盡早達成雙方都能接受的「脱離接觸」解決方案。聲明稱，雙方同意認真落實兩國領導人達成的重要諒解，不把分歧變成爭端，共同維護邊境地區的和平與安寧。

2020年5月以來，中印軍隊一直在邊境地區對峙，班公湖（Pangong Tso）北岸局勢是對峙僵局的最大難題，解放軍佔領了北岸的一些關鍵區域。就在雙方就班公湖北岸局勢舉行談判之際，班公湖南岸的局勢又緊張起來。隨着印度在8月29日晚至30日凌晨佔領了班公湖南岸的多關鍵個高地，邊境局勢進一步升級。9月7日，中印邊境響起了槍聲，這是45年來首次，局勢十分危險。

雙方目前已經進行了7輪軍長級的談判，分別是在6月6日、6月22日、6月30日、7月14日、8月2日、9月21日以及10月12日舉行的。

與此同印度媒體也披露了第7輪軍長級會談的一些細節。《印度時報》10月12日指出，中國代表團首次有外交部的高級官員。在中印第6輪軍長級會談時，印度方面將外交部高級官員史耐恩（Naveen Srivastava）加入談判隊伍。

報道稱，代表印度出席第7輪軍長級會談的是第14集團軍指揮官辛革（Harinder Singh）、梅農（PGK Menon）中將以及史耐恩等人。