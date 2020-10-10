蓬佩奧談中印對峙　稱中國在中印邊境部署6萬重兵

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月9日接受美媒訪問時談及中印對峙時，他指中國已經在中印實控線沿線集結了6萬多人的軍隊。他表示對於中國，「我們已經沉睡了太久」。

據新德里電視台（NDTV）網站報道，蓬佩奧9日接受美國霍士新聞（Fox News）的節目「The Guy Benson Show」採訪時表示，中國在中印實控線沿線集結了6萬多人的軍隊。他說：「印度人在北部邊境看到有6萬名中國士兵。」蓬佩奧對北京的「不良行為」對美日印澳等四國構成的威脅進行了猛烈抨擊。

蓬佩奧表示：「四方安全對話機制（Quad）國家的人民明白，我們都在這個問題上睡了太久。幾十年來，西方允許中國共產黨踐踏我們。前一屆政府屈服了，經常允許中國竊取我們的知識產權和隨之而來的數以百萬計的工作崗位。他們在自己的國家也看到了這一點。」

蓬佩奧在接受美國節目主持奧康納 （Larry O'Connor）訪問時說，中國已經開始在印度北部集結大量軍隊，印度人已經在喜馬拉雅山脈與中國軍隊發生身體對抗。此外，「中國共產黨開始敲詐、脅迫、欺侮澳洲人」。他又對霍士新聞稱，：「中國共產黨在很長一段時間裏已經習慣了看着美國屈膝，看着我們把另一邊臉轉過去，安撫他們。這只會助長他們的不良行為和惡意活動。」

截至目前，中方尚未對蓬佩奧有關中國在中印邊境部署6萬軍隊的說法做出回應。9月30日，中國外交部證實，中印正在舉行邊境事務磋商和協調工作機制會議。