五眼聯盟與日本印度　要求科企讓執法部門取得加密資料

由美國、英國、澳洲、加拿大和新西蘭五國組成的情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）10月11發表聲明，要求科技公司在加密應用程式中安裝「後門」，從而讓執法單位取得加密資料，管轄網上犯罪問題。

「五眼聯盟」認為Facebook等應用程式的加密技術難以監管，要求科技公司安裝「後門」便於監管。（Reuters）

美國領導的情報共享組織「五眼聯盟」聯合日本和印度，10月11日要求科技公司在加密的應用程式中「開後門」，理由是為執法機構提供訪問權限，監控網絡犯罪。

報道稱，由美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的「五眼聯盟」最高司法官員10月11日發表聲明，表示像Signal、Telegram、Facebook Messenger和WhatsApp這樣擁有「端到端加密」技術的應用程式使官方監管變得不可能，並「對公共安全構成了重大挑戰」。

他們在聲明中說：「各國政府和國際機構愈來愈一致認為，必須採取行動。儘管加密至關重要，且隱私和網絡安全必須得到保護，但這不應該以完全阻止執法和科技行業本身打擊最嚴重的網上非法內容和活動為代價。」

為此，「五眼聯盟」呼籲科技公司「將公眾安全納入系統設計中」，以「可讀和可用的格式」為執法部門提供進入渠道。

這並非「五眼聯盟」第一次要求科技公司開設加密「後門」。2019年7月30日，「五眼聯盟」表示，科技公司必須允許執法機構取得加密數據，以防犯罪分子利用。組織還警吿稱，數據加密不應以犧牲公眾安全為代價。