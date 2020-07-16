【封殺華為】五眼聯盟現裂痕　新西蘭唱反調：不會仿效英國

英國7月14日宣布在5G網絡建設中禁用華為設備引發導致連鎖反應的擔憂，但新西蘭高官明確表示，不會仿效英國的做法。

英媒分析稱，因為美國政府針對華為發布新制裁措施，促使英國政府轉變了立場。圖為2020年7月1日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在下議院發表講話。（ Reuters）

據新西蘭廣播電台（RNZ）7月16日報道，負責新西蘭政府通信安全局（GCSB）的部長利特爾（Andrew Little）表示，新西蘭政府不會禁止在5G建設中使用中國電信企業華為的技術與設備，儘管英國已經決定在5G網絡中禁止使用華為的設備。

利特爾在聲明中稱，新西蘭政府不排除使用華為未來的技術。他說：「新西蘭沒有禁止任何電信供應商。」

他並指，根據2013年的《電信（攔截能力和安全）法案》（TICSA），新西蘭政府有一個完善和獨立的監管程序來確保新西蘭的網絡安全。

利特爾說：「TICSA自2014年開始實施，運作良好。我們有信心，新西蘭的電信網絡是安全的，我們的監管模式很好地服務於新西蘭人。」

他說，每一個決定都是在個案的基礎上做出的，並且符合新西蘭法律。

美國和澳洲是五眼聯盟首先禁止華為參與5G網路的國家，新西蘭拒絕一間無線通訊公司全面使用華為設備的決定。英國1月針對華為制定限制，直到7月14日宣布全面封殺華為。加拿大則尚未決定禁止或限制使用華為設備。