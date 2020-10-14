美國大選2020｜提早投票空前踴躍　有人排隊時間長達8小時

美國大選2020在11月3日舉行，在此之前大批美國選民選擇提前投票。喬治亞州（Georgia）及德州（Texas）的提前投票票站分別在10月12日及13日起開放，有選民要排隊8小時才能投票。

喬治亞州的票站12日開放，有人排隊8小時才能投票。科布縣（Cobb County）選民13日在兩個票站的輪候時間分別為45分鐘至6小時不等。

喬治亞州格威內特縣（Gwinnett County）民主黨主席基頓（Bianca Keaton）稱，人們在兩個票站的輪候時間分別為3及8小時。

電腦故障亦伴隨提早投票的安排而出現，考驗選舉管理人員的應變能力。德州本德堡縣（Fort Bend County）有30個票站的投票機故障。選舉事務官員指，故障由程式問題引起。截至早上10時，逾70%投票機已恢復正常。

維珍尼亞州亦有類似情況，它在9月開放提前投票，10月13日是最後一天。不過該州選民登記網站在當天早上一度發生故障，導致網上登記及本地登記中心無法進行有關操作。