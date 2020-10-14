中法博物館合辦「成吉思汗展」延期　法方：因中方審查

法國南特歷史博物館本來與中國內蒙古博物院合作，擬舉辦有關成吉思汗與蒙古帝國歷史的展覽，但南特歷史博物館10月12日指控中國政府審查展覽內容，決定把展覽押後至2024年。美聯社報道，中國駐法國大使館暫未回應事件。

法國南特歷史博物館10月12日在官網發文，宣布把展覽押後至2024年（網站截圖）

據法國館方表示，中國國家文物局施壓要求修改原有計劃，包括「偏向改寫蒙古人文化以支持新的國家敘述的明顯元素」，館方不滿中國審查。

吉耶在聲明內指控中方部門要求刪除展覽內某些字眼，包括成吉思汗（Genghis Khan）、帝國（Empire）、蒙古人（Mongol）等，又要求有控制展覽小冊子、地圖內容的權力。

聲明表示，停止製作這個展覽的決定是出於捍衛人文、科學與道德價值，未來將重組展覽，用來自歐洲與美國的收藏品以豐富新展覽的內容。