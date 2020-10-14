【新冠肺炎】美國驚傳有學生故意染疫賣血漿　校方警告：可遭開除

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國持續，造成當地逾22萬人死亡，但愛達荷州（Idaho）卻傳出有學生故意染疫，然後在康復後賣帶有抗體的血漿賺錢，美國楊伯翰大學愛達荷分校（Brigham Young University-Idaho）10月12日發聲明警告，故意染疫的學生會遭即時停學，甚至面臨永久開除學籍。

該校在聲明表示，對於有關事件深感困擾，正展開調查，內容提到「大學譴責這種行為，正積極尋找證據，以證明學生之中是否有人這樣做。」校方指會立即勒令故意令自己或他人染疫的學生停學，他們有機會遭永久開除。

一次可獲780港元

美國媒體報道，血漿收集機構Grifols USA在愛達荷州雷克斯堡（Rexburg）有兩間收集中心。新冠肺炎康復者本來每周提供兩次血漿可獲55美元（約429港元），中心後來將每次提供血漿的金額加至100美元（約780港元），目前康復者每周提供兩次血漿可得200美元（約1,560港元）。

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Grifols USA指，未聽過有人故意染疫賣血漿的傳聞，但若消息屬實，他們會考慮調整向康復者支付的費用。

Grifols USA會在康復者的血漿中提取抗體，抗體會用來製作一款結合抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）及高度濃縮抗體溶液的藥物，以治療新冠肺炎患者。