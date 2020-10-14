新冠肺炎疫情持續蔓延　多國轉向快速抗原檢測應對疫情

路透社10月13日報道，多國為遏制第二波新冠肺炎（COVID-19）疫情，正在轉向更快、更便宜但準確度較低的快速抗原檢測，以避免延誤和短缺。

報道稱，德國科赫研究所（Robert Koch Institute）建議使用抗原檢測（antigen tests），以補充現有的分子PCR測試。分子PCR測試已成為評估活性感染的標準，但由於疫情使實驗室不堪重負，加上製造商的生產能力不足，這些測試也出現了短缺。抗原檢測是檢測人體對感染的反應產生的抗體，這種方法可以幫助判斷一個人是否在過去感染過新冠病毒。

9月17日，在阿根廷布宜諾斯艾利斯的波薩達斯醫院，醫務工作者在獨立的冠狀病毒檢測隔離室中對一名女性進行鼻拭子檢測。（AP）

目前德國已確保每月進行900萬次所謂的抗原檢測，這些檢測可以在幾分鐘內得出結果，每次檢測的費用約為5歐元（約45港元）。理論上，這將覆蓋超過10%人口。

大洋彼岸的美國和加拿大也購買了數百萬的測劑，意大利也是如此，該國最近的500萬次測試招標吸引了35家公司的報價。

抗原檢測已在旅遊業應用，例如意大利航空公司（Alitalia）會為檢測結果呈陰性的乘客提供羅馬來往米蘭航班，德國漢莎航空（Lufthansa）也宣布類似檢測計劃。

↓想看不同地方民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

但是，疫情規模之大使得各國難以對所有公民進行檢測，從而難以全面跟蹤病毒的傳播路徑，防止其死灰復燃。

瑞士診斷製造商羅氏（Roche）10月13日宣布，計劃在今年年底前推出一種新的抗原檢測方法，該方法可以在實驗室機器上以每小時300次的速度展開檢測處理，但這不包括採樣時間。羅氏表示，到2021年初，除了已經銷售的快速醫療點檢測方法之外，它每月可以進行約5,000萬次新檢測。

該公司的競爭對手包括西門子醫療器械（Siemens Healthineers），美國雅培（Abbott Laboratories）和美國BD公司（Becton Dickinson）也提供大量新冠肺炎診斷測試。