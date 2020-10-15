吉爾吉斯新總理與總統會面　要求對方守約下台

中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）新總理扎帕羅夫（Sadyr Japarov）10月14日與總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）會面後表示，他會要求對方遵守承諾辭職下台，務求結束當地的政治危機。

熱恩別科夫曾在10日否決扎帕羅夫的提名，但國會在14日再次通過有關提名，並獲總統確認。他日前曾表示一旦組成新內閣，就會辭任總統一職，惟其發言人之後稱，熱恩別科夫向扎帕羅夫指，自己會留任至國會選舉完成及確定總統大選日期為止，強調現時離任只會導致當地出現無法預計及負面影響。

扎帕羅夫在首都比什凱克（Bishkek）向支持者表示，會在15日繼續談判時，施壓要求熱恩別科夫即時下台。他亦強調當地會維持與俄羅斯的戰略關係，但無意更改俄羅斯駐軍的條件。

吉爾吉斯的政治危機持續，首都比什凱克進入緊急狀態，軍方在當地街頭駐守。（AP）

吉爾吉斯國會大選被指不公，因而引起連場示威，主要政府建築物在6日被民眾佔據。當局其後宣布選舉結果無效，扎帕羅夫的支持者到監獄釋放對方，法院亦重新審視扎帕羅夫在2013年涉嫌在示威中挾持一名高官的案件，最終推翻原本判決。

比什凱克現時雖然進入緊急狀態，但數百名扎帕羅夫的支持者無視禁令，在市中心遊行，要求熱恩別科夫下台及解散國會。