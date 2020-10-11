吉爾吉斯國會通過扎帕羅夫出任新總理

吉爾吉斯國會10月10日通過任命，由扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）擔任總理。扎帕羅夫是早前吉爾吉斯爆發大規模示威期間，被示威者釋放的反對派人士之一；但另一名同被釋放的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）則再次被拘捕。

圖為10月9日，吉爾吉斯前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）與支持者見面。（Reuters）

吉爾吉斯局勢持續不穩，當局在10月10日起宣布實施宵禁，禁止當地舉行集會。

吉爾吉斯國會在10日通過任命，由扎帕羅夫擔任總理。扎帕羅夫3月時被控在2013年一次抗議活動中綁架一名州長，被判監11年。示威者在5日的大型示威期間，闖入政府建築並釋放了他。

被釋放的還有前總統阿坦巴耶夫，他6月被控涉貪及濫權被判監11年2個月。不過阿坦巴耶夫在10日被指涉嫌組織大規模騷亂，再次被國家安全委員會拘捕。

吉爾吉斯4日舉行大選，示威者不滿選舉結果爆發大規模示威。示威者在5日成攻突破防線闖入政府及國會大樓，控制政府建築。總理及國會議長先後辭職，選舉委員會亦宣告大選無效。總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）其後表示願意交出權力，但目前未知將如何安排，並由誰接任。