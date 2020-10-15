【新冠肺炎】法國宣布全國進入公共衛生緊急狀態　巴黎等地宵禁

法國衛生部10月14日表示，當地14日感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而留院接受治療的人超過9,100人，是自6月25日以來突破同一數字，且有關數字仍有上升趨勢，有專家憂慮這會導致醫療系統超負荷。 當局同日已宣布全國進入公共衛生緊急狀態，總統馬克龍（Emmanuel Macron）下令巴黎等主要城市宵禁，阻止疫情擴散。

法國政府在聲明中表示，這次疫情是一場公共衛生的大災難，嚴重危害全國人民健康，因此有必要採取嚴格防疫措施，惟聲明內容未有說明當局將採取甚麼行動。

馬克龍在國家電視台受訪時，稱當地的疫情令人感到憂慮，稱現時並非失控，但需要採取回應行動。他認為第二波疫情與之前不同，現時病毒在全國擴散，惟再次實施全國禁足令是不成比例。

馬克龍決定在從17日起，於巴黎、里昂、圖魯茲、馬賽等城市實施為期四周的宵禁令，由晚上9時至翌日上午6時間禁止民眾外出。他表示任何人在宵禁時期外出須提出合理原因，假如違反宵禁令將會面臨罰款135歐元。

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他強調大家不可在宵禁時期到餐廳用膳或探訪朋友，即使在家中吃飯時亦最好每枱不超過6人。另外當局未有向公共交通及跨區旅遊實施限制。

截至14日，法國累計820,017宗確診個案，其中新增22,591人確診，是在最近6天以內第三度突破單日2萬人確診；當地至今共有33,056人死於疫情。