【新冠肺炎】德國疫苗被指涉陸資　陳時中指代理商台灣東洋須釐清

台灣東洋藥品日前宣布取得德國BioNTech SE（BNT）的新冠疫苗台灣代理權，惟據台媒報道，該疫苗實際上是與大陸藥廠共同合作製成。事後東洋發聲明回應，指疫苗的製造及其交易產生之金流、物流均在德國，而非陸資企業。 台灣衛福部長陳時中則在周三（14日）表示，東洋須釐清和德國母公司、大陸企業間的關係，並強調台灣未來也不會允許陸製疫苗進口使用。

東洋日前宣布取得BNT疫苗台灣代理權。（中國時報）

東洋周一（12日）宣布，BNT授權東洋最多3000萬劑疫苗，其中首批1000萬劑，最快明年第1季可到台。然而台媒引述台商說法指出，該BNT疫苗是與大陸「復星醫藥」合作製成，且在大陸官方監管審批下進行。

對此東洋周二（12日）發布聲明，強調BNT為德國上市公司，並非陸資企業，陸資僅佔0.7%。台灣中央流行疫情指揮中心亦指出，復星醫藥是取得其亞洲代理，可能因此有入股，但不會因此認定疫苗來自大陸。

陳時中（左二）強調台灣未來也不會允許陸製疫苗進口使用。（中央社）

至於陳時中周三上午在立法院接受媒體聯訪時表示，根據目前進出口規定台灣並未准許從大陸進口的疫苗、血清相關製劑等產品，東洋須釐清和BNT母公司、復星醫藥之間的關係，未來也不可使用由大陸製造的疫苗。對於BNT疫苗，陳表示仍有冷鏈準備等技術性問題需要克服，待有關問題皆獲解決才會交由食品藥物管理署審查，決定是否使用。

（綜合報道）