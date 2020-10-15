世衛組織：大規模接種疫苗挑戰大　但群體免疫不可取

世界衛生組織（WHO）10月14日警吿人們不要對新冠肺炎（COVID-19）死亡率盲目樂觀，稱隨着確診病例增加，死亡數字也將上升。該組織稱，為獲得「群體免疫」而任由感染傳播是不道德的，會導致不必要的死亡。

圖為2020年9月20日在意大利帕爾馬阿爾尼奧塔爾迪尼球場，在新冠肺炎爆發後，工作人員在比賽前在球場外測量球迷的體温。（Reuters）

在歐洲，每天新增病例達10萬例。意大利、瑞士和俄羅斯等國的感染病例數都創下了新高。

路透社（Reuters）10月15日報道，WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，雖然全球每天死亡人數已從4月份的最高峰7,500人下降到5,000人左右，但重症監護病房的病例數字在上升。

斯瓦米納坦在WHO表示「死亡數字的增長總是較病例增長滯後數周，我們不應對死亡率下降感到自滿。」

世界衛生組織稱「群體免疫」不可取，圖為2020年5月18日在世衛大會開幕儀式上，總幹事譚德塞呼籲全球團結抗疫。（世衛組織供圖）

儘管全球都在推動新冠疫苗研發，數十項臨床試驗和今年的初步接種都有希望，但斯瓦米納坦重申，快速的大規模接種疫苗可能不大。強生公司（Johnson & Johnson）和阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）在美國進行的兩種候選疫苗由於安全問題而宣布暫停，而生產數十億劑最終成功的疫苗將是一個巨大挑戰，要求對誰先接種作出艱難的決定。

斯瓦米納坦稱，大多數人都同意，優先醫療保健工作者和一線工作者接種，但即使如此，也需要確定他們中哪些人的風險最高，然後是老年人等。他說「一個健康的年輕人可能要等到2022年。」。

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世界衛生組織表示，為獲得「群體免疫」而任由感染傳播是不道德的，會導致不必要的死亡。組織敦促人們勤洗手、保持社交距離、戴口罩，以及在不可避免的情況下，對行動進行有限的、有針對性的限制，以控制病毒傳播。

「我們應該只在疫苗的背景下討論群體免疫的問題。需要給至少70% 人接種疫苗，才能真正阻斷病毒傳播。」 斯瓦米納森說。