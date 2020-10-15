吉爾吉斯總統熱恩別科夫辭職　不想做「導致流血事件總統」

中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）政局動盪，總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）10月15日宣布辭職。他談到國內局勢緊張，一旦示威者到他的官邸並帶來威脅，將與軍隊及保安部隊發生衝突，無可避免地出現流血事件，他稱不希望在吉爾吉斯的歷史裏，以作為一位導致流血事件、向自己公民槍擊的總統留名。

吉爾吉斯總統新聞局10月15日稱，熱恩別科夫當天簽署辭職聲明。他在聲明中表示，吉爾吉斯國內政治局勢依然緊張，示威者與護法部門間仍存在發生衝突的可能。

熱恩別科夫強調，對其而言，國家的完整、人民的團結以及社會的安定是最高價值所在，「我不想作為一名導致流血事件和向自己公民槍擊的總統被歷史留名」。

吉爾吉斯憲法規定，總統辭職後，議長將代行總統職務，如果議長無法履職，總統職權將由總理代理。

10月14日，數百名抗議者聚集在政府大樓附近，要求總統和議長辭職。該國新總理扎帕羅夫（Sadyr Japarov）與熱恩別科夫會談後會見示威者並要求他們散去。他解釋稱，熱恩別科夫已承諾辭職。

由於對10月4日議會選舉初步結果不滿，吉爾吉斯多個落選政黨10月5日在首都比什凱克市中心的阿拉套廣場組織示威集會，要求取消選舉結果。抗議者試圖闖入總統辦公室和議會所在地「白宮」並與警方發生衝突。吉爾吉斯總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）之後在10月6日宣布辭職。熱恩別科夫10月9日簽署命令，解僱總理並解散政府。他自己也承諾會辭職。