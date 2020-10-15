【美國疫情】特朗普顧問被指欲推群體免疫　專家：無異於屠殺

美國的新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，確診病例逼近800萬，但總統特朗普（Donald Trump）的一名顧問被指力推群體免疫措施，美國專家對此作出批評，認為這無異於「屠殺」。

阿特拉斯（左）現在主導白宮應對新冠肺炎的政策，他力推群體免疫。（Reuters）

10月14日，ACCESS健康國際組織主席兼總裁哈茲爾廷（William Haseltine）接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，他「非常擔心總統聽到人們談論群體免疫的建議」，並認為「群體免疫」是屠殺的另一種說法。

特朗普白宮新冠病毒特別工作組顧問阿特拉斯（Scott Atlas）被指一直在倡導有爭議的「群體免疫」策略新版本。

哈茲爾廷批評「群體免疫」策略，他稱如果像特朗普政府所倡導的那樣允許新冠病毒（SARS-CoV-2）傳播，美國每年會有200萬至600萬人死亡。

他說：「對我們國家來說，政府高層撤銷了我們最好的公共衛生官員的職務是一場徹頭徹尾的災難，「我們知道這種大流行可以得到控制。其他國家也確實做到了。而我們的做法恰恰相反。」