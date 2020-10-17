法國教師斬首案4人被捕　俄媒：疑犯行兇時曾高叫「真主偉大」

有關法國一名男教師10月16日遇襲以及被人斬首一案，警方已拘捕4人。被捕者包括一名未成年人士。俄媒17日報道，疑犯在行兇時曾高叫「真主偉大」。

案發地點在距離巴黎西北部約25公里的孔夫朗-聖奧諾里訥（Conflans-Sainte-Honorine）。

事發在當地時間16日下午約5時，襲擊者10月16日在一所學校附近襲擊一名男子並將他斬首。疑兇案發地點600米外、接近鄰鎮埃拉尼（Eragny）一處被警員開槍擊斃。警方在疑犯身撿獲一把刀及一支軟氣槍。

法國媒體稱，被殺歷史科教師10月初向學生講授言論自由的課題時，展示回教先知穆罕默德漫畫，一名學生的家長事後就此投訴。

回教認為對先知進行視覺描繪是褻瀆神明，可被處以死刑。

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今日俄羅斯17日報道社交媒體上出現疑犯的資料，稱他是車臣人，生於俄羅斯莫斯科，童年時已移居法國。

法國商業調頻電視台（BFM TV）報道，疑犯終年18歲，在莫斯科出生。

俄羅斯駐法大使館已就索取疑犯資料提出要求，但未獲回應。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）16日晚抵達出事的高中。他稱此案是恐怖襲擊。