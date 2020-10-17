【新冠肺炎】奧地利及比利時外長確診　均曾出席10月12日歐盟會議

奧地利外交部長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）與比利時外長維爾梅斯（Sophie Wilmes）在10月17日分別宣布確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），兩人都曾於10月12日在盧森堡出席歐盟外交事務委員會會議。

奧地利外長沙倫貝格在10月16日下午收到其病毒檢測結果，他暫未出現病徵，正在家中接受隔離。衞生部門表示，與沙倫貝格有密切接觸的人士及職員在得悉他確診後，已立即接受隔離，亦會接受檢測。奧地利政府會安排全體官員在17日接受病毒檢測。

奧地利衞生部門稱，沙倫貝格14日曾出席數場政府會議，但他及其他政府職員期間也有戴口罩。新華社17日引述奧地利傳媒指，沙倫貝格疑似是於12日在盧森堡出席歐盟外交事務委員會會議時受感染。

沙倫貝格（右）10月16日確診感染新冠肺炎，他10月14日曾與加拿大外長商鵬飛（左）在維也納會面（Getty）

至於比利時外長維爾梅斯16日已表示，她出現疑似新冠肺炎的病徵，會自我隔離。她在Twitter上指，根據她在家外採取的預防措施，推測她的家庭圈子中或出現了傳染的情況。

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