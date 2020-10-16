馬來西亞多地再爆疫情　國家元首促政客　別讓國家陷政治不穩定

馬來西亞國家元首蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah）勸告政治人物們，不要在新冠肺炎疫情期間，再次讓國家陷入政治不穩定。蘇丹阿卜杜拉說，政治人物不應以敵對態度結束分歧，而是應該通過聯邦憲法中闡明的協商和法律程序解決問題。

國家王宮王室事務協調官拿督阿末法迪發文告稱，蘇丹阿卜杜拉諭令國會議員應該時刻在政治上展現成熟一面，理解人民不滿，而不是忽視人民福祉。文告說，蘇丹阿卜杜拉在5月18日國會下議院第14屆第3季第1次會議開幕儀式時，已經重申了他對國會議員的建議。文告表示，國家元首也勸告人民，特別是政治人物，我國的第3波疫情已經讓人民面對各種問題，未來的路也非常艱難，希望政治人物不要再讓我國陷入不確定的政治情況。

此外，針對沙巴、雪隆和布城落實有條件行管令，以及在吉打、霹靂、森美蘭和納閩出現新感染群一事，陛下也促請全國所有清真寺舉行星期五祈禱時祈求上蒼，以便疫情能夠立即有效被遏止。「在這個神聖的星期五，陛下呼籲全民為我國祈禱，希望我國和平安寧，國家繁榮及人民福祉受保障。」他勸請全民繼續扮演各自的角色，為了自身及國家，保持自律及遵守標準作業程序（SOP）和新常態，協助有關當局對抗疫情。

文告說，蘇丹阿卜杜拉也呼籲全民一起祈禱，祈求我國能和平與安寧，以便繼續繁榮昌盛。「陛下勸諭全民，繼續發揮各自角色及遵守標準作業程序和新常態，協助當局阻斷新冠蔓延。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：國家元首促政治人物別再讓國家陷政治不穩定】