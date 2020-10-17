泰國數以萬人再示威蔓延多市　警方未驅趕群眾但拘留抗爭領袖

泰國繼續爆發反政府示威，數以萬計示威者10月17日繼續不理政府禁令，在曼谷集會要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台，警方當天封閉曼谷市內兩大路口，又要求地鐵關閉線路，不過在群眾聚集後，警方未有再像前一天10月16日般發射水炮驅趕示威者，不少示威者在晚上地鐵回復正常服務後散去。但警方也拘留了一名示威領袖。 路透社報道，示威蔓延至多個城市，除了曼谷外，至少有其他6個城市出現抗議活動。

↓在曼谷的示威情況↓

Any attempt to dissuade Thai protesters not to gather today has failed. pic.twitter.com/7ugkI12Vhu — Hannah Beech (@hkbeech) October 17, 2020

↓想看10月17日的曼谷多處示威現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 7 + 7 + 7

示威蔓延多個城市

曼谷10月17日封閉市內兩大路口，又要求空鐵BTS及地鐵MRT關閉線路，但也無阻大批民眾參與示威，組織者臨時公布三個集會地點，號召群眾下午到場。

路透社報道稱，數以萬計的民眾響應上街，不少示威者表示，他們要對警方前一天向民眾發射水炮的行動表達不滿，報道又提到，在曼谷以外，該國也有至少6個城市出現抗議活動。

↓在泰國其他地區也有出現集會，包括在呵叻府（Korat）、清邁（Chiang Mai）與孔敬（Khon Kaen）等↓

警方拘留一名示威領袖

與前一天不同的是，在民眾聚集後，曼谷警方未有再阻止集會，但泰國電視台PBS報道，警方拘留了一名主要示威領袖Mike Rayong。

泰國學生示威領袖Mike Rayong在10月17日晚上被警方帶走，圖為他9月24日集會期間接受媒體採訪（Reuters）

《曼谷郵報》報道，警方在大部分時間均與抗爭者保持距離，至晚上8時半，當地空鐵BTS、地鐵MRT、巴士等回復正常服務，不少民眾和平散去。

警方發言人10月17日表示，將主要採用談判手段，又稱「逐步地執行法律，將遵循國際標準。」

↓泰國警方在10月16日首次出動水炮驅散人群。想看曼谷多處示威現場圖片，請點擊放大觀看：