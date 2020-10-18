【納卡衝突】阿塞拜疆與亞美尼亞再度同意停火

阿塞拜疆與阿美尼亞10月17日宣布，雙方同意在有爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，簡稱納卡地區）實施人道主義停火。

今次停火由俄羅斯斡旋，外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）致電阿塞拜疆及亞美尼亞外長，敦促兩國遵守較早前達成的停火協議，最終兩國同意在當地時間18日零時起停火。

阿塞拜疆外交部的聲明指，決定停火是根據美國、法國和俄羅斯代表的歐洲安全及合作組織明斯克集團（OSCE Minsk Group）在10月1及5日的聲明，以及俄羅斯、亞塞拜疆和亞美尼亞三國10月10日在莫斯科達成的協議。

亞美尼亞外交部則歡迎停火，稱為具爭議地區局勢降溫。

而在同日較早前，阿塞拜疆指當地第二大城市甘賈（Ganja）遭亞美尼亞的彈道導彈襲擊，造成最少13死50傷，總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）揚言會採取報復行動。不過亞美尼亞否認襲擊和向納卡地區非法駐軍的指控。

納卡地區自9月底爆發衝突以來，阿塞拜疆稱最少有60名平民死亡、270人受傷，但沒有透露軍方的傷亡情況。而納戈爾諾-卡拉巴赫政府則指有633名軍人及36名平民喪生。