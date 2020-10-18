英國新任大使吳若蘭抵華履新　拍片分享隔離檢疫生活

英國新任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）已抵達北京履新，10月15日在北京官邸隔離期間，她全程使用中文錄製了影片，發布至微博，分享自己處於隔離狀態的生活。

吳若蘭10月15日發表微博影片稱，「北京比以前更大，大多了，綠色的地方比較多，說實在的，我現在不太認識這座城市，跟20年以前相比，太不一樣了」。

她還對網友提出的問題進行了回答。對於「中國的防疫舉措」這個問題，吳若蘭稱「中國控制新冠疫情非常嚴格，我到機場以後，各種防疫措施給我留下了非常深刻的印象，我已經做了兩次核酸檢測，兩個星期後，我還要再做核酸檢測，所以非常嚴格。」

還有網友問到吳若蘭隔離期間的工作問題，吳若蘭稱，「隔離不算休息，工作很多。隔離期間我有很多訊息要看，都是關於在中國的工作和雙邊關係的內容。」

此外，吳若蘭於10月13日在微博上發布首個影片，她在影片中分享了自己從下飛機到酒店的過程，她在影片中說，「現在到了北京，在首都機場辦理了有關手續，都辦得很順利，給我留下了非常深刻的印象，大家都非常專業，特別是衛生人員。」

吳若蘭於6月被任命為英國駐中國大使，曾擔任英國駐香港和澳門總領事館總領事。吳若蘭在9月履新後，曾與中國駐英國大使劉曉明會面。