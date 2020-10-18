美國大選2020｜美媒：特朗普若敗選　一堆訴訟正等着他

美國大選2020在11月3日舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬不停蹄地前往多州拉票。他10月16日出席一個造勢集會時開玩笑地表示，若果他真的輸掉大選，他或會考慮離開美國。美國有線電視新聞網（CNN）報道指，若特朗普輸掉大選失去總統職能保護，將會有大量的訴訟正等着他。

圖為10月16日特拉華州一個地方的特朗普選舉宣傳海報，海報遭到塗污及破壞。（Getty）

CNN報道指特朗普若然連任失敗，他將會面臨不論是個人還是企業的訴訟。其中包括逃稅的金融犯罪行為，還有涉嫌性侵及誹謗等。報道指出目前特朗普利用職權的身份，延遲或擱置了一些針對他的起訴，若特朗普離任，將會讓他失去職能保護，讓檢察部門更容易對他提出訴訟。

多項訴訟正等待着

如華盛頓特區和馬里蘭州檢察部門就在2017年，就特朗普涉嫌通過自己總統職權媒取個人經濟利益提出起訴。檢察機關向特朗普發出30多張傳票，包括其本人及特朗普集團相關的人士，但都被特朗普阻止。其後雙方提出的司法覆核案件一直糾纏至今，最高法院仍未決定是否受理。

另一個更嚴重的，是曼哈頓檢察部門對特朗普集團財務運作的刑事調查，其中包括是否涉及銀行欺詐、保險欺詐、逃稅和偽造業務記錄等。檢察部門一度要求特朗普提出過去8年的稅單，但遭特朗普提出司法覆核阻止。有關爭拗持續超過一年，聯邦上訴法院雖然駁回特朗普的上訴，但特朗普已再度上訴至最高法院，同等待最高法院審理。

其他的還有在2019年指控特朗普多年前性侵的《ELLE》雜誌前編輯卡羅爾（E. Jean Carroll），及2017年指控特朗普性侵及誹謗，電視節目《飛黃騰達》的參賽者澤爾沃（Summer Zervos）。法院在8月時裁定卡羅爾可以向特朗普要求其提供DNA證據，澤爾沃的案件則正等待着上訴法院的裁決。

↓重溫9月29日這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

+ 8 + 8 + 8

加州民主黨議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）已提議若特朗普敗選，可成立「總統犯罪委員會」待特朗普卸任後調查特朗普的犯罪。他在8月時曾表示其中一個可調查的例子，是特朗普企圖癱瘓郵政系統以贏得選舉。